السعودية.. كارينيو يصل الرياض لتوقيع عقد تدريب نادي الشباب

وصل المدرب الأوروغواياني، دانيال كارينيو، وطاقمه المساعد، العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، بهدف التوقيع على عقده مع نادي الشباب، خلفًا للمدرب المقال سامي الجابر.

وأعلن مجلس إدارة الشباب السعودي تعاقده مع كارينيو، لتدريب الفريق الأول لموسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها: “الداهية كارينيو مدربًا لليوث”.

وسبق لكارينيو العمل في الدوري السعودي، من بوابة النصر موسم 2013/2014.

وسيكون بإمكان كارينيو مشاهدة لاعبي الشباب، اليوم، في مباراة الفريق أمام النصر ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يبدأ مهمته بعد المباراة.

ويبلغ كارينيو 54 عامًا، ويملك مسيرة جيدة، إذ سبق له التدريب في الإكوادور والأوروغواي وقطر وتشيلي.