السعودية.. بدء استقبال المواهب الكروية من المقيمين (صور)

بدأت، أمس الخميس، لجنة استقبال المواهب الكروية من المقيمين في السعودية باستقبال عدد كبير من المواهب من صغار السن، ويستمر العمل على ذلك حتى الأحد المقبل.

وتواجدت اللجنة على ملعب إعداد القادرة في العاصمة الرياض، حيث حضر عدد كبير من موهوبي كرة القدم، إذ سيتم اختيار عدد منهم لصالح الرياضة السعودية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي عبدالمحسن آل الشيخ، بداية الشهر الحالي، عن تشكيل هيئة لاستكشاف المواهب الكروية في السعودية، واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانيات والقدرات الكروية المتميزة.

ووفقًا لبيان صدر عن الهيئة، فإن اللجنة سترتبط بمكتب رئيس المجلس، وتضم كلًا من: محيسن الجمعان، وفؤاد أنور، وحمزة إدريس، ونواف التمياط، ومحمد شيلة.

والفرصة متاحة لمواليد المملكة المقيمين من ذوي المواهب الكروية في المرحلة العمرية من 18 وحتى 28 عامًا وسيخضع المتقدمون لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية، والإمكانيات الجسمانية، والقدرات الكروية، على أن يُحضر المتقدمون أوراقهم الثبوتية والزيَّ الرياضي المناسب للخضوع للاختبارات المقررة.