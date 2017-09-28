نادي الاتحاد يهزم التعاون ويتقدّم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

هزّ المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) شباك مواطنه الحارس المخضرم عصام الحضري ليقود الاتحاد للفوز 2/1 على التعاون في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وحقق الاتحاد انتصاره الثاني في المسابقة في 5 جولات ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويصعد للمركز الرابع متفوقًا بنقطتين على التعاون صاحب المركز العاشر.

وافتتح فهد الأنصاري التسجيل للاتحاد من ركلة حرة رائعة أجبرت الحضري على التسمّر في مكانه في الدقيقة 19.

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هدف الاتحاد الأول في مرمى التعاون عن طريق اللاعب “فهد الأنصاري”#التعاون_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/FlEFeVKL0L — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ومع بداية الشوط الثاني أدرك عبدالمجيد السواط التعادل بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء.

وتوغل كهربا من الجهة اليسرى ليراوغ سعيد الدوسري ثم سدّد كرة فشل الحضري بإبعادها لتسكن شباكه في الدقيقة 52.

وغادر كهربا الملعب في الدقائق الأخيرة متأثرًا بإصابة.

فيديو..

هدف التعاون الأول في مرمى الاتحاد عن طريق اللاعب “عبدالمجيد السواط”#التعاون_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/ZSJohY6u73 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

فيديو..

هدف الاتحاد الثاني في مرمى التعاون عن طريق اللاعب “محمود كهربا”#التعاون_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/GWCUwSsEzy — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق تعهد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم (كهربا)، بتقديم الأفضل لفريقه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن تشجيع جماهير فريقه حمست زملاءه للحصول على النقاط الثلاث والتقدم للأمام في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وأوضح كهربا في تصريحات إعلامية عقب المباراة أنه كان يعاني من إصابة قبل المباراة لكنه أصر على اللعب.

وقال اللاعب المصري الدولي “سيتوقف الدوري بعد هذه المباراة لأسبوعين، وكانت فرصة لأن نحقق الفوز لنبعد الضغوطات عنا، وقد تحاملت على إصابتي لأكون بجانب زملائي، وسأكون جاهزا بشكل أفضل بعد فترة التوقف”.