الباطن يتعادل مع نادي الفتح سلبيًا ويتصدّر ترتيب الدوري السعودي “مؤقتًا” (صور)

الباطن يتعادل مع نادي الفتح سلبيًا ويتصدّر ترتيب الدوري السعودي “مؤقتًا” (صور)

المصدر: د -ب-أ

اعتلى نادي الباطن صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم (مؤقتًا)، عقب تعادله السلبي مع ضيفه الفتح في افتتاح المرحلة الخامسة للمسابقة اليوم الخميس.

ورفع الباطن رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الهلال (حامل اللقب)، الذي يواجه ضيفه القادسية بعد غدٍ السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، رفع الفتح رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت للاعبين خلال التسعين دقيقة.

وتعدُّ هذه المباراة الثانية على التوالي، التي يخفق خلالها الباطن بتحقيق الفوز، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه الأهلي في المرحلة الماضية.

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