أزمة في نادي الزمالك المصري بسبب المهاجمين الأفارقة

رفض طارق يحيى، المدرب المؤقت للزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إعارة المهاجم رزاق سيسه المنضم للفريق من أسوان وأعلن تمسكه باللاعب القادم من ساحل العاج.

وترغب إدارة النادي في إعارة المهاجم البالغ عمره 19 عامًا إلى النجم الساحلي التونسي، نظرًا لوجود أربعة لاعبين أجانب غيره في قائمة الفريق للموسم المقبل، بينما يشترط الاتحاد المصري قيد ثلاثة أجانب فقط في قائمة أي فريق بالدوري الممتاز، وهو ما يضع الفريق في أزمة.

وأشاد يحيى بمهاجمه الشاب وتوقع تألقه مع كابونغو كاسونغو مهاجم الكونجو الديمقراطية القادم من الاتحاد السكندري، فضلًا عن خالد قمر وحازم إمام العائديْن للفريق بعد فترة إعارة في الاتحاد أيضًا.

وقال يحيى، الذي تولى المسؤولية عقب انفصال النادي بالتراضي عن المدرب البرتغالي أوغستو إيناسيو الشهر الماضي، لموقع النادي على الإنترنت اليوم الجمعة: “تحدثت مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بشأن بقاء سيسه نظرًا لأنه صغير في السن ويمكن استغلاله في هذه الفترة.

وأضاف: “لم نحسم حتى الآن مصير الثلاثي الأجنبي الذي سيستمر مع الفريق في الفترة المقبلة. نملك خمسة لاعبين أجانب في القائمة إلى جانب سيسه، هم إيمانويل مايوكا وكاسونغو والغاني بنيامين أتشيمبونغ القادم من الداخلية والنيجيري معروف يوسف لاعب الوسط المستمر معنا منذ عامين”.

وأكد المدرب المؤقت للزمالك أن ما تعرض له الفريق من تراجع مؤخرًا سواء في الدوري أو البطولة العربية للأندية يرجع لقصور فني وبدني وهو ما سيسعى لتطويره مستقبلًا.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في قبل نهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.