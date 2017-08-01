مدافع الزمالك السابق يوقع للأهلي المصري رسميًّا

نجح النادي الأهلي في إنهاء صفقة التعاقد مع مدافع جديد بناء على رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق الذي يرغب في تعويض رحيل أحمد حجازي للاحتراف في الدوري الإنجليزي.

وأنهى مسؤولو الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق لتدعيم الصفوف الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل.

ووقع اللاعب 3 مواسم ليكون رابع صفقات الأهلي هذا الموسم بعد أن ضم الفريق المغربي وليد أزرارو، وإسلام محارب وإسلام محمد وجاء ذلك لتعويض رحيل أحمد حجازي إلى نادي وست برومتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي هذه الصفقة في أقرب وقت ليصبح اللاعب هو الصفقة الرابعة للمارد الأحمر بعد وليد أزارو وإسلام محارب وهشام محمد.