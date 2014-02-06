القيعي ينتفض بـ"صفقتين" لإنقاذ الأهلي قبل الغرق

كثف عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري اتصالاته مع ناديي طلائع الجيش وحرس الحدود لإنهاء التعاقد مع النجمين أيمن حفني وأحمد حسن مكي.

وأعار الناديان لاعبيهما لنادي أهلي طرابلس الليبي لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية الموسم الجاري.

علم "إرم" أن القيعي أجرى اتصالات باللاعبين وحص منهما على موافقة بالانضمام للنادي الأهلي في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني خلال الفترة الاخيرة.

يذكر أن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي يرى في حفني ومكي أفضل حلول لاعتزال محمد ابو تريكة ومحمد بركات نجمي الفريق الكبيرين.