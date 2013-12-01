يوسف: أبو تريكة يحاول توصيل رسائل "حقيرة" عن مصر للعالم

هاجم الفنان حسن يوسف، نجم المنتحب المصري لكرة القدم محمد أبو تريكة بسبب مواقفه السياسية من أحداث رابعة وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال يوسف المعروف بانتماءه لنادي الزمالك: "أبو تريكة خان الشعب والجمهور المصري الذي جعله نجماً ومنحه الفرصة للنجومية"

وتابع في تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية: "لم أعد أتابعه وأدعو عندما تأتي الكرة إليه ألا يتمكن من إحراز الهدف، لأنه قد انكشف بالنسبة إليّ ولم يقدر حق البلد الذي جعل منه شخصية معروفة، بل خانه ويحاول توصيل رسائل حقيرة إلى العالم، ليوهمهم أن ما حدث في مصر ما هو إلا انقلاب، وهذا مخالف للمشاعر الوطنية الحقيقية، لهذا فقدت أي شيء جيد في داخلي له".

وأضاف: "هو ليس عبقرياً في كرة القدم، فهو مجرد كومبارس في عالم الكرة وسط النجوم الكبار الذين يتمتعون بالأخلاق العالية، ومن بينهم أسماء كثيرة لا أريد الحديث عن أسماء معينة، ولكن يكفي ذكر حسن شحاتة والجمهور يعرف كل الشرفاء والوطنيين".

وطالب يوسف الجمهور المصري بأن يستيقظ ولا يمنح الفرصة للخونة في الاستمرار وتحقيق مكاسب أكبر على حساب مصر، لأننا جميعاً شعب محترم، ولن يخدعنا أحد بعد اليوم ولا نمنح أحداً أكثر من حقه.

يذكر أن حسن يوسف من اشد أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ومؤيد كبير للجيش المصري، كما يكن عداء شديد لجماعة الإخوان المسلمين.