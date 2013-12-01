جماهير الزمالك تهدد الرئيس بسبب شيكابالا

بمجرد أن فجر الإعلامي كريم حسن شحاته مفاجأة كبرى عن ترحيب رئيس نادي الزمالك الدكتور كمال درويش برحيل شيكابالا لاعب الفريق إذا ما رغب اللاعب في ذلك.

وسيطرت حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث راحت الجماهير تهدد رئيس الزمالك بالإطاحة إذا ما وافق على رحيل اللاعب مؤكدين له أن شيكابالا يمثل خطا أحمر فى النادي ولا يمكن التفريط فيه .

وهددوا بتنظيم مظاهرات غاضبه أمام نادى الزمالك إذا شعروا أن مجلس الإدارة يخطط للإطاحة باللاعب بداعي عدم قدرة النادي على سداد راتبه الذي يصل إلى 8 أو 9 مليون جنيه سنويا .

وأشاروا أن تقسيط مستحقات شيكابالا هو الحل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة وليس بيعه .