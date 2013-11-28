إسرائيل: صلاح المسلم "بطل" مثل رونالدو!

امتدحت صحيفة "هاارتس" الإسرائيلية الدولي المصري محمد صلاح، بعد أداءه الرائع في مباراة بازل وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدف الفوز.
واختارت الصحيفة ذائعة الصيت، صلاح مع كريستيانو رونالدو ضمن أبرز لقطات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا.
المثير أن الصحيفة اختارات لقطة صلاح "المسلم" وهو "ساجد لله" عقب التسجيل كأفضل لقطات الجولة، مع "تيفو" جماهير ريال مدريد لكريستيانو رونالدو دعما له ضد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
يذكر أن الجماهير الإسرائيلية تحمل ذكريات سيئة مع محمد صلاح الذي رفض مصافحة لاعبيهم، كما سجل في شباكهم ليتسبب في إقصاء فريق ماكابي تل أبيب عن دوري الأبطال من الدوري التمهيدي الثالث.