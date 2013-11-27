رسمياً.. شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأول

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأول خلفاً للأمريكي بوب برادلي الذي انتهى عقده بنهاية مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم.

وقال عزمي مجاهد مدير الإعلام في الاتحاد المصري إن مجلس ادارة الاتحاد اتخذ القرار في اجتماعه برئاسة جمال علام.

وتابع "سيجتمع حسن فريد مع غريب الأسبوع المقبل من أجل التشاور حول تشكيل الجهاز الفني المساعد له وسيجتمع أيضاً مع البدري لاختيار طاقمه المساعد."

وانتهى عقد برادلي مع مصر بشكل تلقائي بعد إخفاق الفريق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 في وقت سابق من الشهر الجاري بعد الخسارة أمام غانا في لقاء الذهاب 6-1 والفوز 2-1 إيابا.

وسبق لغريب العمل مساعدا لحسن شحاتة في تدريب منتخب مصر الذي فاز بثلاثة القاب متتالية لكأس الأمم الافريقية بين عامي 2006 و2010.

لكن الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2010 ثم التعثر في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2012 أطاح بالجهاز الفني وحضر برادلي لتولي المسؤولية.

وفشل برادلي أيضاً في التأهل لكأس الأمم الافريقية في مطلع العام الجاري كما أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم ليصبح لا بديل عن رحيله.

وسبق لغريب أن تولى تدريب منتخب مصر للشباب وقاده إلى احتلال المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2001.

وعمل غريب مدرباً لسموحة بعد رحيله عن منتخب مصر قبل أن يتولى مؤخراً قيادة الاسماعيلي لكن في ظل عدم إقامة منافسات الدوري فلم يظهر مع ناديه الجديد سوى في كأس مصر قبل أن يخرج الفريق من الدور قبل النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح.