جماهير الأهلي تسخر من فوز الزمالك بكأس مصر

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر" بالعديد من التعليقات عقب فوز الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة باستاد الجونة بالغردقة.
وتباينت ردود الفعل عقب فوز الزمالك بالكأس حيث ظلت جماهير القلعة البيضاء تتغنى بفريقها، وتكتب أجمل الكلمات والأشعار فيه فرحاً بالفوز، في المقابل سخرت بعض جماهير الأهلي من تتويج الزمالك بالكأس.
وكان من أبرز تعليقات جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعى "عندما يغيب الأستاذ يظن التلميذ أنه معلم، عن الأهلي أتحدث يا سادة "، هل تعلم أن دي تاني بطولة في تاريخ شيكابالا مع الزمالك من ساعة ما بدأ يلعب كورة"، و"الزمالك خد كأس مصر، يا أم نياظي صحّي نياظي وقولي له الزمالك خد الكأس"، و"أحب أشكر الأهلي على انسحابه لإعطاء فرصة للأشقاء الزملكاوية للفوز بالكأس".
يذكر أن الزمالك فاز ببطولة كاس مصر بعد غياب 5 سنوات عن البطولات وهو ما أصاب جمهور القلعة البيضاء بالفرحة الهستيرية فرحة باللقب المحلي.