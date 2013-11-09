جماهير الأهلي تسخر من فوز الزمالك بكأس مصر

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ردود الفعل تتباين عقب فوز الزمالك بالكأس حيث ظلت جماهير القلعة البيضاء تتغنى بفريقها، وتكتب أجمل الكلمات والأشعار فيه فرحاً بالفوز.