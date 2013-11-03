فيديو.. الأهلي المصري يقترب من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا

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تلقت شباك الأهلي المصري هدفا في الثواني الأخيرة ليتعادل 1-1 مع مضيفه اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي في مباراة الذهاب بالدور النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسجل صانع اللعب محمد أبو تريكة هدف التقدم للأهلي عندما سدد الكرة باتقان من ركلة حرة ليرسلها إلى الزاوية العليا لمرمى اورلاندو في الدقيقة 14.

وتوغل أبو تريكة في هجمة مرتدة للأهلي في بداية الشوط الثاني ومرر الكرة بشكل رائع إلى أحمد عبد الظاهر الذي سدد في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتسبت ركلة حرة للأهلي عند حافة منطقة الجزاء قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء لكن أبو تريكة سدد الكرة هذه المرة في دفاع اورلاندو.

وبدا أن الأهلي سيخرج فائزاً لكن شباكه تلقت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ثابو ماتلابا.

وسيستضيف الأهلي الساعي لاحراز اللقب للمرة الثامنة مباراة الإياب في القاهرة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى كأس العالم للأندية بالمغرب الشهر المقبل.

وسبق أن التقى الأهلي مع اورلاندو ضمن منافسات دور الثمانية (دور المجموعتين) وفاز اورلاندو في الجونة 3-صفر قبل أن يتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب لكن الفريق المصري انتزع صدارة المجموعة الأولى.

واجتاز الأهلي منافسه كوتون سبور الكاميروني في الدور قبل النهائي بينما تفوق اورلاندو على الترجي التونسي لتتجدد المواجهة بين الفريقين.