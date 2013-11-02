قنبلة الموسم.. رئيس الزمالك وراء إيقاف برنامج باسم يوسف

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه كان السبب في إصدار محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات سي بي سي، قرارا بإلغاء عرض برنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف، وذلك بعد إهانته للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الحلقة السابقة.

يذكر أن خلافات قديمة كانت مزقت علاقة باسم برمتضة بعدما سخر في إحدى حلقات برنامجه، وهو ما رد عليه مرتضى بوابل من السباب والاتهامات عبر القنوات الفضائية.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج السوط الفني الذي يذاع على قناة الفراعين :"عقب الحلقة السابقة تحدثت مع محمد الأمين رئيس قناة سي بي سي، وأبلغته بضرورة إيقاف هذا البرنامج، بعد السخرية من الفريق السيسي وزير الدفاع وعدلي منصور، رئيس الجمهورية، بشكل غير لائق".

وأضاف "أبلغت الأمين بأن باسم يوسف كان ينتقد محمد مرسي الرئيس المعزول بشكل هزلي لأن مرسي كان هايف، وأي حد بينتقده بأسلوب ساخر وبيسكت، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث مع شخص بحجم الفريق السيسي"، على حد تعبيره.

وتابع "أخبرته أيضا بأن الفريق السيسي وزير الدفاع هو رمز الجيش المصري، وإذا ترك الجيش وترشح للرئاسة وقتها من الممكن انتقاده، أما الآن فلا يجب حدوث ذلك".

وأشار مرتضى إلى أنه تقدم يوم السبت ببلاغ للنائب العام وللمدعي العسكري ضد باسم يوسف يطالب بإيقاف البرنامج، وأن قرارا صدر بالفعل بإيقاف البرنامج يوم الأحد الماضي، ولكن حازم الببلاوي رئيس الوزراء تدخل لمنع صدور هذا القرار واستمرار عرض البرنامج.

وأضاف "تم إرسال خطاب رسمي لقناة سي بي سي بضرورة اتخاذ اللازم بعد الاعتذار عن الحلقة السابقة، وقام محمد الأمين بموقف وطني بإيقاف البرنامج، وهو قرار صائب لأن أغلبية الشعب يحب الفريق السيسي ويقدره كرمز للجيش المصري".

يذكر أن باسم يوسف لم يعلق حتى الان على قرار ايقاف برنامجه أو يذيع الحلقة عبر اليوتيوب كما طالب آلاف النشطاء.