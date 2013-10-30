الفيفا يرفض طلب غانا نقل مباراة الإياب أمام مصر من القاهرة

جنيف - سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمصر باستضافة مباراة الإياب في الجولة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 أمام غانا في القاهرة رغم مخاوف أمنية.

وطلب الاتحاد الغاني من الفيفا العثور على "ملعب آمن" على أرض محايدة لخوض مباراة الإياب التي ستقام في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عقب أحداث العنف الاخيرة في العاصمة المصرية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بابا يارا بمدينة كوماسي هذا الشهر انتهت بفوز غانا 6-1.

وأكد الفيفا في خطاب نشره الاتحاد الغاني بموقعه على الانترنت إقامة اللقاء في القاهرة عقب زيارة وفد تفتيشي للعاصمة المصرية.

وكان الاتحاد الدولي طلب من مصر توفير ضمانات أمنية قبل لقاء العودة في وقت سابق.

وسيصعد الفائز من الجولة الفاصلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل العام المقبل.

وستسمح مصر للجماهير بمتابعة جولة الإياب عقب نقل مباريات كبيرة إلى استاد الجونة الصغير في المنتجع المطل على البحر الأحمر وبعيداً عن التجمعات الحضرية الكبرى.