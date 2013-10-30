كوتينيو يكشف سر إعجاب ليفربول بمحمد صلاح!

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

أكد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الانكليزي، أن براندن رودجرز المدير الفني للفريق، معجب جدا بقدرات المصري محمد صلاح جناح بازل السويسري.

وقال كوتيتنو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: " رودجرز معجب بصلاح، ومقتنع أنه قادر على مساعدة الفريق في المنافسة في الدوري الانكليزي.

كانت صحفة انجليزية عديدة قد كشفت عن اهتمام النادي الأحمر بخدمات صلاح ذو الـ21 عاما، ويشاركه نفس الاهتمام توتنهام هوتسبير.

جدير بالذكر أن صحيفة توتو ميركاتو الايطالية الشهيرة قد أكدت اليوم أن أودينيزي الإيطالي انسحب من سباق التعاقد مع صلاح بعدما وصل سعره لـ20 مليون يورو.