صلاح ظهر كـ“الشبح“ في أهم لياليه الأوروبية

القاهرة– (خاص) من إبراهيم السيد
نشر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن العملاقين يوفنتوس ونابولي الإيطاليين أرسلا كشافين لمراقبة الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة بازل وستيوا بوخارست بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
المثير أن صلاح لم يقدم أداءاً جيداً خلال تلك المباراة، حيث ظهر شبحاً في الملعب، ويبدو أنه مازال متأثراً بالخسارة الثقيلة التي تلقتها مصر أمام غانا بستة أهداف لهدف واحد بتصفيات كأس العالم.
وسيكون صلاح هدفاً ثابتاً لكشافي عدد كبير من أندية أوروبا من الآن وحتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستحدد مستقب اللاعب مع بازل إلى حد بعيد.