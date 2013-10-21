مفاجأة.. برادلي يستمر مع المنتخب المصري في حالة واحدة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

حصل بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري على وعد بالاستمرار مع الفراعنة حالة تحقيق المعجزة والتغلب على غانا بستة أهداف خلال مباراة المنتخبين بإياب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

كان المنتخب المصري فد خسر ذهابا ستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي أقيمت في كوماسي.

علم "إرم" أن جلسة عاصفة جمعت برادلي بعد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حملوه خلالها مسؤولية الخسارة أمام غانا بنتيجة ثقيلة، كما طمأنوه على قيادة الفريق خلال مباراة الإياب.

المفاجأة كانت في العرض الذي قدمه عنصر فاعل بمجلس الإدارة، حينما أراد تحميس برادلي قبل مباراة العودة فأكد له أنه في حال حدوث المعجزة وتأهل مصر فسيكون الأميركي هو مدرب الفراعنة في كأس العالم.

ويرى برادلي أن فرص لا تزال قائمة على الرغم من ضعفها، طالما هناك 90 دقيقة سيتقابل فيها المنتخبان على أرض الملعب.