خلافات بين أبو تريكة والأهلي بسبب قناة الجزيرة

.تفجرت خلافات طرفاها محمد ابو تريكة، هادي خشبة والطبيب ايهاب علي من جهة وعضو مجلس ادارة النادي خالد الدندرلي من جهة أخرى، وذلك أثناء تواجد بعثة النادي الأهلي في الكونغو لمواجهة ليوبارد ضمن بطولة أفريقيا.ما فجر هذه الأزمة عندما استشعر رئيس البعثة خالد الدرندلي خطراً على معنويات اللاعبين متأثرين بما يشاهدونه على شاشة قناة الجزيرة من تسخين مبالغ فيه لاحداث مصر، ما دفعه للطلب من إدارة الفندق قطع إرسال القناة عن غرف أعضاء البعثة، .للحفاظ على تركيز اللاعبين على المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيءاثار تصرف الدندرلي استياء بعض اعضاء البعثة الذين رفضوا الفكرة لرغبتهم فى متابعة ما يجري في المحروسة، إلا أن رئيس البعثة صمم على موقفه بعدما لاحظ تأثر اللاعبين سلباً بما تبثه الجزيرة، وكان هادي خشبة ومحمد ابو تريكة وطبيب الفريق ايهاب علي من اكثر المعارضين للقرار، الا ان ذلك لم يثنيه ونجح في تنفيذ مطلبه، قائلاً للمعارضين إن بامكانهم متابعة الاحداث عبر العديد من الوسائل الأخرى.