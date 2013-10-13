خلافات بين أبو تريكة والأهلي بسبب قناة الجزيرة

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خالد الدندرلي رئيس بعثة النادي الأهلي يطلب من إدارة الفندق الذي يقيم فيه فريقه بالكونغو بقطع إرسال قناة الجزيرة عن غرف اللاعبين لما تبثه من تسخين مبالغ فيه لأحداث مصر.