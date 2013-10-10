إفتتاح اتحاد الكرة المصري بعد إعادة ترميمه

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مقر الاتحاد يتم ترميمه بعد أن قامت مجموعة ألتراس أهلاوي بحرقه في آذار/مارس الماضي عقب الحكم بإعدام 21 من متهمي مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 71 من مشجعي الأهلي.