إفتتاح اتحاد الكرة المصري بعد إعادة ترميمه

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد
إفتتح وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إعادة ترميمه الذي إستغرق 6 أشهر كاملة.
وكانت مجموعة ألتراس أهلاوي قد حرقت مقر الاتحاد في آذار/مارس الماضي عقب الحكم بإعدام 21 من متهمي مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 71 من مشجعي الأهلي.
وحضر الإفتتاح العامري فاروق وزير الرياضة السابق، وعدد من أهم شخصيات الوسط الرياضي المصري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالكامل.
وكلف ترميم مبنى الاتحاد 7 ملايين جنيه مصري بعد تطوير تصميمه ليخرج في صورة مبهرة للغاية.