صدمة "غانية" قبل مواجهة مصر في مباراة الفصل

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نادي شالكه يعلن غياب لاعبه الغاني عن مباراة مصر الفاصلة في تصفيات كأس العالم بسبب إصابته في مباراة أوكسبرغ الأخيرة.