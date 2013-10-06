صدمة "غانية" قبل مواجهة مصر في مباراة الفصل

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
أعلن نادي شالكه الألماني، عن غياب صانع ألعابه كيفين برينس بواتنغ عن مباراة مصر بتصفيات كأس العالم 2014 المقرر لها الـ15 من الشهر الجاري.
وقال هورست هيلدت المدير الرياضي لشالكه في تصريحات صحفية أن المنتخب الغاني سوف يستغني عن بواتينغ خلال مواجهة مصر بسبب الإصابة.
كان لاعب ميلان الإيطالي السابق قد أصيب في ركبته اليسرى خلال مواجهة شالكه وأوكسبرغ بالدوري الألماني مما استدعى خروجه من الملعب فورا.
ويعد بواتنيغ من أهم عناصر المنتخب الغاني التي يعتمد عليها كواسي أبياه المدير الفني للبلاك ستارز وهو ما شكل صدمة كبيرة لدى الجهاز الفني الغاني.