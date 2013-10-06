الزمالك يدعم صفوفه بمدافع منتخب الشباب

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

حصل نادي الزمالك المصري على توقيع ياسر إبراهيم مدافع نادي المنصورة ومنتخب مصر الشباب لمدة 5 سنوات.

ويجيد صاحب الـ19 عاما اللعب في مركز قلب الدفاع حيث شارك مع الفراعنة في كأس العالم للشباب التي أقيمت في تركيا الصيف الماضي.

وعلمت إرم نيوز أن الزمالك إتفق مع المنصورة على مليون جنيه قيمة الإستغناء عن اللاعب، على أن يتم دفعها على أربعة أقساط.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة قبل الثلاثاء المقبل حيث تنتهي فترة الانتقالات الصيفية والقيد في الاتحاد المصري لكرة القدم.