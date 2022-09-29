محمد صلاح الجديد.. ليفربول وآرسنال مهتمان بالتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

يبدي ليفربول اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري إبراهيم عادل، الذي يتم الترحيب به على أنه محمد صلاح الجديد“، وفقا لموقع ”90min“.

وإبراهيم عادل البالغ من العمر 21 عامًا يلعب حاليًا مع نادي بيراميدز المصري، لكنه ارتبط بالانتقال إلى أوروبا لأكثر من عام منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول.

بنبني للمستقبل..✨

القصة مستمرة.. 🤩 رسمياً.. الجولدن بوي إبراهيم عادل يجدد عقده مع #بيراميدز حتى عام 2026 ✍️#IbrahimAdelXPyramids pic.twitter.com/AeDmOh8lzj — Pyramids FC (@pyramidsfc) August 30, 2022

وتتابع مجموعة من الأندية الأوروبية تقدمه، ويعتقد الكثيرون أنه اللاعب الأكثر إثارة الذي قدّمته مصر منذ محمد صلاح.

ويُعتقد أن صلاح نفسه قد تأكد من أن مسؤولي ليفربول على دراية كاملة بموهبة مواطنه إبراهيم عادل، وأكد موقع ”90min“ أن كشافة الريدز على دراية به بالفعل بما يقدمه إبراهيم عادل.

وكان إبراهيم عادل قد ارتبط بالانتقال إلى إف سي نوردجيلاند خلال الصيف، حيث حاول النادي الدنماركي شراء اللاعب بعرض يبلغ مليوني جنيه إسترليني، لكن بيراميدز يعتقد أن قيمة اللاعب تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات.

ومنذ ذلك الحين، وقع بيراميدز عقدا جديدا حتى 2026 مع إبراهيم عادل، لكن يُعتقد أن خطوة انتقال اللاعب في يناير يتم تقييمها من العديد من الأطراف، بما في ذلك ليفربول.

وأشار ”90min“ إلى أن ليفربول ليس النادي الوحيد الذي يراقب إبراهيم عادل في إنجلترا حيث يوجد اهتمام من آرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنغهام فورست.

ويُعتقد أن الأطراف المعنية ستنظر في ضم إبراهيم عادل في يناير، قبل إعارته إلى فريق آخر في أوروبا قبل أن يتأهل للحصول على تصريح عمل للعب في المملكة المتحدة.

وكان إبراهيم عادل جزءًا من منتخب مصر الذي احتل المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية 2021، بينما كان أيضًا عضوًا في فريق أولمبياد 2020.