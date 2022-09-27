تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته الودية في عهد البرتغالي روي فيتوريا، أمام منتخب ليبيريا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

واستهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة بالفوز على النيجر 3/0، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي.

والمباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى مهمة تدريب الفريق قبل نحو شهرين خلفا لإيهاب جلال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قرر استبعاد كل من: محمد صلاح نجم ليفربول، مصطفى محمد مهاجم نانت، أحمد أبوالفتوح مدافع الزمالك، من معسكر الفراعنة المقام في مدينة الإسكندرية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه إن فيتوريا قرر إراحة الثنائي محمد صلاح، ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية، المقرر لها اليوم، بعد مشاركة الثنائي صلاح، ومصطفى، في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية، وأحرز خلالها صلاح هدفين، ومصطفى محمد هدفًا.

كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية، وصعوبة لحاقه بالمباراة، وذلك أيضًا بعد مغادرة كل من أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – عمر جابر – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود حماده – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمود حسن ”تريزيغيه“ – أحمد حسن ”كوكا“.