رسميًا.. عدلي القيعي رئيسًا لشركة الكرة بالنادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري تعيين عدلي القيعي رئيسًا لشركة الكرة بالنادي، اليوم الإثنين.

وكتب الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها غير العادي، صباح اليوم الإثنين، بحضور الممثلين القانونيين ”للملاك“.

🚨🚨| القيعي رئيسًا لشركة الكرة .. وخالد عبد القادر وحسام عوض في العضوية🦅 pic.twitter.com/0PNP1FriQZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 26, 2022

وأضاف: ”بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقًا للائحة النظام الأساسي، وجاء بين بنوده اختيار مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: ”وتم التكليف والتشكيل على النحو التالي:

المهندس عدلي القيعي، رئيسًا، والذي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة الأهلي، سواء عضوًا بمجلس الإدارة، أو مديرًا تنفيذيًّا، أو مشرفًا على النشاط الرياضي، أو مسؤولًا عن ملف التعاقدات، أو مديرًا للتسويق والاستثمار.

وفي العضوية، خالد عبدالقادر، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 – 2020 ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وتابع: ”ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرًا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلًا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يملكها النادي على المنصات المختلفة“.

والمهندس أحمد حسام عوض، أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات“.

وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها ”الفيفا“ قبل ثلاث سنوات وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات.. زاد على ذلك علاقاته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية“.