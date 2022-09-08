"نادي عيون مصر".. تأسيس فريق كرة قدم يتبع كنيسة وسط القاهرة

أعلنت إحدى الكنائس في مصر، تأسيس فريق لكرة القدم، لأول مرة، يتم اختيار لاعبيه عن طريق الاختبارات تمهيداً للمشاركة في المسابقات الكروية الرسمية.

وأعلنت كنائس وسط القاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن افتتاح نادي عيون مصر – تحت التأسيس – التابع لها، باب التقديم للانضمام لفريق كرة القدم.

وجاء في البيان ”تحت رعاية وإشراف الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة“.

ويفتح النادي باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام 2002، و2001، و2000وكذلك اللاعبين مواليد من أعوام 1998 وحتى عام 1990.

وسيمنح النادي مزايا للمتقدمين الذين سيجري قبولهم، تتمثل في رواتب شهرية ومكافآت، مع توفير فرص الاحتراف وتوفير أماكن إقامة للمغتربين.

يشار إلى أن أندية مصر المختلفة لا تضم سوى عدد قليل من اللاعبين الأقباط مثل جرجس مجدي الذي يلعب حالياً في صفوف نادي إنبي، ومن قبل شارك اللاعب القبطي هاني رمزي في صفوف النادي الأهلي في نهاية الثمانينيات قبل أن يحترف في أوروبا.

وسيبدأ الفريق مشوار المنافسات من دوري الدرجة الرابعة المصري.

ولم يقصر النادي التقديم على الطلاب المسيحيين فقط.