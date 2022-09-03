مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائي (فيديو)

جدد نادي الزمالك المصري عقد لاعبه، هداف الدوري المصري أحمد سيد زيزو، لثلاثة مواسم بعد أنباء انتقاله إلى نادي الريان القطري.

وأعلن مرتضى منصور عبر قناة الزمالك توقيع أحمد سيد زيزو عقدا لثلاث سنوات، وإلغاء الشرط الجزائي، وأكد مرتضى منصور وصول عروض خيالية لزيزو.

وكان زيزو يمتلك شرطا جزائيا في عقده بمليونين ونصف المليون دولار فقط.

وأشار مرتضى منصور، إلى أن رغبة زيزو كانت البقاء في الزمالك، وأن مفاوضات تجديد عقده لم تستغرق أي وقت مع والده الذي حضر إلى نادي الزمالك لنفس الغرض.

وكشف مرتضى منصور أن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر سينضم إلى نادي الزمالك.

ويأتي تجديد عقد زيزو بعد أيام من تقرير لقناة ”الكأس“ القطرية قالت فيه إن الريان القطري توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وأضافت أن زيزو سيكمل عملية الانتقال بعد لعب مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي على كأس لوسيل في قطر يوم 9 سبتمبر الحالي.

كما كان أحمد حسام ”ميدو“ قد كشف أن أحمد سيد زيزو اقترب بشدة من الانتقال لنادي الريان، مقابل 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك.

وتصدر أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021/2022 بعدما سجل 19 هدفا، وكان له فضل كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وانتقل زيزو للزمالك في 2019، وسجل مع المارد الأبيض 34 هدفا وصنع 28 في 141 مباراة.