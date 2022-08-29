مرتضى منصور يدعو كهربا للاعتراف على من حرضه للرحيل عن الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي الحالي والفريق الأبيض السابق، مطالبا إياه بالكشف عن من حرضه للرحيل عن النادي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه، ساخرا: ”كنت في طريقي بالشارع بسيارتي ووجدت شخصًا ينادي (بابا حبيبي) وظهر أنه محمود كهربا، وأنا أقول له إذا انطبقت السماء على الأرض الـ50 مليونًا الغرامة المستحقة عليك سنحصل عليهم و(العداد شغال)“.

وأضاف: ”في المواقف الإنسانية لو كنت ذا أهمية لي سأتنازل ولكن 50 مليونًا ملك الزمالك والدولة، كهربا مستقبله سيضيع، ورط نفسه وهرب رغم كونه من أفضل لاعبي مصر“.

وتابع: ”هل هناك لاعب ينضم لنادٍ في البرتغال بعقد لمدة أسبوع، (هو أنت مأجر توك توك)، أطالبه أن يوضح من حرضه والآن سيغرق وسيعتزل الكرة“.

وأردف مرتضى موجها كلامه لكهربا: ”أنت تركت (بابا) وذهبت إلى (جوز ماما) وبعدما وقعت عليك العقوبة تركك وخاف وقال ليس لنا علاقة بكهربا“.



وأتم: ”كهربا من أحسن اللاعبين في مصر وأنتم من قمتم بتوريطه، وأنصحه بالخروج والاعتراف على من قام بتحريضه حتى لا يغرق“.

وقضت المحكمة الرياضية الدولية بشكل نهائي بأن يدفع محمود كهربا لنادي الزمالك 2 مليون و400 ألف دولار بعد رحيله عن الفريق الأبيض والرحيل إلى البرتغال، ثم العودة إلى الأهلي.

يذكر أن محمود كهربا، شارك مع النادي الأهلي في 62 مباراة في مختلف البطولات منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 17 هدفا، فيما صنع 9 أهداف.

وحصد الزمالك مؤخرًا لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

ويخوض الزمالك الشهر المقبل مباراة كأس السوبر المصري السعودي (لوسيل) في دولة قطر.