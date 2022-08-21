تطورات الحالة الصحية لأشرف قاسم نجم الزمالك السابق

كشف الإعلامي محمد الجبالي تفاصيل تطور الحالة الصحية للاعب السابق أشرف قاسم قائد نادي الزمالك المصري، والذي لعب فترة لنادي الهلال السعودي.

وكشف الجبالي أن أشرف قاسم أجرى عمليتين جراحيتين لتغيير مفاصل الركبتين بأحد المستشفيات بالقاهرة، وتكللت بالنجاح وغادر إلى بيته، اليوم الأحد، بتعليمات من الفريق الطبي؛ خوفا من حدوث أي عدوى بعدما أزال أكياس الدم.

وأضاف: ”أشرف قاسم متواجد حاليا في منزله وحصل على تعليمات من الأطباء بالتواجد من 3 إلى 4 أسابيع على السرير بدون حركة ولا زيارات؛ تحسبا لأي عدوى، وبعدها يبدأ العلاج الطبيعي لمدة شهرين“.

وبخصوص الالتهاب المزمن في الأعصاب الطرفية الذي يعاني منه أشرف قاسم قال: ”هو لسه مكمل فيه ومشوراه طويل لأنه مخدش غير 3 جلسات حتى الآن (جلسة كل شهر) ومطلوب 18 جلسة“.

ويعد أشرف قاسم أحد رموز نادي الزمالك، حيث لعب في مراحل الناشئين والشباب بالزمالك، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، العام 1984.

لعب أشرف قاسم مع فريق الزمالك الأول حتى العام 1993، ثم خاض تجربة قصيرة لمدة موسم مع الهلال السعودي، ليعود سريعا للقلعة البيضاء حتى أعلن اعتزاله 1997.

حقق أشرف قاسم مع الزمالك بطولة الدوري المصري (4 مرات)، وكأس مصر (مرة واحدة)، ودوري أبطال أفريقيا (3مرات)، وكأس السوبر الأفريقي (مرة واحدة).