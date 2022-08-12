فراس شلباية لاعب الوحدات الأردني يقلد احتفال زيزو وشيكابالا

احتفل فراس شلباية لاعب نادي الوحدات الأردني على طريقة ”شيكابالا وزيزو“ لاعبي الزمالك المصري، خلال مباراة فريقه أمام سحاب ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري الأردني.

وتقدم فراس شلباية بالهدف الأول لصالح الوحدات في الدقيقة التاسعة، وقام بتقليد شيكابالا وزيزو وهما يقومان بمباراة ملاكمة وهمية.

ويقوم شيكابالا وزيزو بهذا الاحتفال مع الزمالك، ردًا على شائعات شجارهما في أحد تدريبات الفريق المصري.

وأحرز فراس شلباية للوحدات بتصويبة على الطائر استقرت داخل الشباك.

وتعادل أحمد العيساوي لفريق سحاب عند الدقيقة (24)، ولكن سرعان ما تقدم الوحدات بالنتيجة مجددًا عبر مهند أبو طه، بعد دقيقتين فقط.