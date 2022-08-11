محمد عثمان محامي الأهلي: مرتضى منصور فشل بالالتحاق بالمستشفى.. وجاري اتخاذ اللازم ضده

كشف محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي آخر المستجدات في الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالسجن لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وقال محمد عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إنه لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات طبقا للوائح السجون إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه.

وأضاف:“ فشلت محاولة المحكوم عليه للالتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ الحكم بعد تقديم أوراق طبية مشكوك في صحتها لجهات التنفيذ“.

وتابع: ”لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات طبقا للوائح السجون إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه“.

يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم أمس الأربعاء بطلب إلى النائب العام لمنع سفر مرتضى منصور خارج البلاد، بعد صدور حكم محكمة مستأنف الاقتصادية بالحبس لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد محامي الأهلي أنه تقدم بهذا الطلب للنائب العام لحين تنفيذ الحكم النهائي الذي صدر ضده اليوم الأربعاء 10/8/2022، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وكانت محكمه جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهرا.

وحسب محمد عثمان محامي محمود الخطيب فإن الحكم واجب النفاذ فورا.

وكان منصور خرج في فيديوهات مصورة عبر قناة ناديه ومواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيها على محمود الخطيب وعائلته، ما دعا الأخير إلى مقاضاته.

وحُكم على منصور في البداية بالسجن لمدة عام، لكن هذه العقوبة ”خُفِفَت لمدة شهر“، وفق ما صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.

ولطالما تصدر منصور، النائب السابق، العناوين بسبب مواقفه المثيرة للجدل، ولا يتردد في مهاجمة خصومه بعنف أو انتقاد المشجعين الـ“ألتراس“ في الأندية الأخرى.

وسمحت له حصانته البرلمانية بتجنب ملاحقته قضائياً بتهم الإهانة والتشهير بشكل خاص.

وقال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قضت بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.