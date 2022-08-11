سباب متبادل بين رضا عبدالعال وسمير كمونة بعد مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

دخل رضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق وسمير كمونة لاعب الأهلي السابق في سباب متبادل بعد مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري، الخميس.

وقال رضا عبدالعال عبر برنامج ”البريمو“ على قناة ”TeN TV“: ”أعمل إيه، معايا اتنين أغبيا،(يقصد سمير كمونة ومحمود أبوالدهب)، وسأله أبوالذهب ”مين الأغبياء! ورد عبدالعال ”لا مش أنت“.

وسأل المذيع إسلام صادق الضيف سمير كمونة عن القرارات التحكيمية فقال ”أصل الكلمة متتقالش“ وسط ضحكات الجميع.

لكن بعد لك قال سمير كمونة ”أنا مش حأكمل الحلقة، رضا غلط فينا، أنا وأبو الذهب، إحنا مش أغبيا، وإحنا إن كنا أغبيا هو كمان غبي ومبيفهمش، كدا عيب، وعشان كدا مينفعش، هو بمئة وجه“.

لكن بعد ذلك ظهر رضا عبدالعال وسمير كمونة وأبوالذهب معا وقال كمونة إن ما حصل كان بسبب دخول الشيطان بيننا، ووجود عين، وهذا سببه النجاح، في حين قال رضا عبدالعال ”الحمدلله اللي حصل كدا عشان نخزي العين عنا“.

وأضاف سمير كمونة ”أهم حاجة إن أنا نيتي صافية ناحيتك، وأنت أخويا الكبير وأنا أعتذر لك، بينما قال رضا عبدالعال ”لا أنا اللي أعتذر، إحنا بنحب بعض أصلا، بيننا عشرة عمر“.

أما أبوالذهب فقال ”الميزة في الكلام كله أن الموضوع بيخلص بوقته وميطولش، ودا ببان الحب اللي بيننا، ومش حندّي فرصة للمتربصين“.

وفاز الأهلي 2/0 على المصري البورسعيدي لكن فريق الإخراج للمباراة لم يقم بإعادة الهدف المُلغى الذي سجله المصري البورسعيدي، والذي أثار جدلا كبيرًا، إذ لم تفهم الجماهير سبب الإلغاء أهو خطأ أو تسلل.

وقرر المسؤولين في التلفزيون المصري إحالة فريق إخراج المباراة للشؤون القانونية، بسبب لقطة هدف المصري المُلغى.

وافتتح الأهلي التسجيل من ضربة جزاء سددها رامي ربيعة في الدقيقة الـ81، وضاعف حسام حسن النتيجة بعد تبادل الكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

ويملك الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن بيراميدز.