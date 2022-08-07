البرازيلي روجيريو ميكالي الفائز بالذهبية الأولمبية مدربا لمنتخب مصر تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي، الفائز بالذهبية الأولمبية، لتدريب منتخب تحت 23 عاما.

ونشر الاتحاد المصري في صفحته على مواقع التواصل، صورة لميكالي، الذي قاد منتخب بلاده البرازيل لذهبية أولمبياد ريو 2016، إلى جانب محمد بركات عضو مجلس الإدارة بعد توقيع العقد.

وقال اتحاد القدم المصري في بيان صحفي: ”أنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي“.

وإلى جانب قيادة البرازيل لحصد اللقب الوحيد البارز الذي كان ينقصها في كرة القدم، نال المدرب البالغ عمره 53 عاما المركز الثاني مع بلاده في كأس العالم تحت 20 عاما.

ومنذ الرحيل عن منتخب البرازيل تحت 23 عاما في 2016، لم يستمر ميكالي طويلا مع أي فريق. وفي الموسم الماضي قاد الظفرة الإماراتي ونجا من الهبوط من دوري المحترفين في نهاية الموسم.

وتولى ميكالي تدريب الهلال السعودي بشكل مؤقت في 2021 بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، وفاز في خمس مباريات وخسر مرتين.

وكان المنتخب المصري خسر أمام البرازيل في دور الثمانية في أولمبياد طوكيو العام الماضي ليرحل مدربه شوقي غريب.

وأعاد الاتحاد المصري المدرب غريب في سبتمبر أيلول، قبل أن يتفق معه على فسخ التعاقد في فبراير شباط الماضي في ظل عدم ارتباط المنتخب بأي مباراة.

وتقام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما 2023 من دورين، أولهما الشهر المقبل والثاني في مارس آذار.

ويستضيف المغرب المؤهلة لأولمبياد 2024 في نوفمبر تشرين الثاني من العام المقبل، وستتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى باريس.