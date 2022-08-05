ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو في مرمى الجونة

انفرد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد إحرازه لهدفين خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الجونة في البطولة المصرية.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثنائية نظيفة على الجونة في الشوط الأول من لقاء الجولة الـ 29 بالدوري الممتاز، أحرزهما أحمد سيد زيزو.

وافتتح أحمد سيد ”زيزو“ التسجيل للزمالك في شباك الجونة بالدقيقة 7 من ركلة جزاء.

وسجل زيزو الهدف الثاني للزمالك في شباك الجونة، في الدقيقة 38، بعد متابعة من كرة مرتدة لدفاع الجونة.

"من بدري الملكي يتقدم" 🗣️ بعد العودة للـ "VAR" الحكم أمين عمر يحتسب ركلة جزاء للزمالك.. ليسددها زيزو ويسجل الهدف الأول ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/aG1YNrvhTc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

"الزمالك على الدوري مصمم" 🗣️ أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد ضغط من سيف الجزيري على دفاعات الجونة وزيزو يتابع ويسدد ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/hLyjgdhPvJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

وانفرد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 16 هدفًا، بفارق 3 أهداف كاملة عن جون إيبوكا مهاجم إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 3 أهداف.

ويتساوى في المركز الثالث كل من مروان حمدي مهاجم سموحة، وموبولوو مهاجم المصري البورسعيدي ولكل منهما 12 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1/ أحمد سيد زيزو (الزمالك) 16 هدفًا

2/ جون إيبوكا (إنبي) 13 هدفًا

3/ مابولولو (الاتحاد السكندري) – مروان حمدي (سموحة) 12 هدفًا.

4/ مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف

5/ أشرف بن شرقي (الزمالك) – أحمد رفعت (فيوتشر) – عبدالكبير الوادي (سموحة)- شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) 9 أهداف.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي الجونة في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك إلى مباراة، اليوم، محتلًا المركز الأول منفردًا، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز و 10 نقاط عن الأهلي، مع الجونة المهدد بالهبوط.

وجمع الزمالك 66 نقطة حصدهم خلال 28 مواجهة.