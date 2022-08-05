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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو في مرمى الجونة
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 20:28 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 21:15 GMT

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو في مرمى الجونة

انفرد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد إحرازه لهدفين خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الجونة في البطولة المصرية. وتقدم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انفرد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد إحرازه لهدفين خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الجونة في البطولة المصرية.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثنائية نظيفة على الجونة في الشوط الأول من لقاء الجولة الـ 29 بالدوري الممتاز، أحرزهما أحمد سيد زيزو.

وافتتح أحمد سيد ”زيزو“ التسجيل للزمالك في شباك الجونة بالدقيقة 7 من ركلة جزاء.

وسجل زيزو الهدف الثاني للزمالك في شباك الجونة، في الدقيقة 38، بعد متابعة من كرة مرتدة لدفاع الجونة.

وانفرد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 16 هدفًا، بفارق 3 أهداف كاملة عن جون إيبوكا مهاجم إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 3 أهداف.

ويتساوى في المركز الثالث كل من مروان حمدي مهاجم سموحة، وموبولوو مهاجم المصري البورسعيدي ولكل منهما 12 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1/ أحمد سيد زيزو (الزمالك) 16 هدفًا

2/ جون إيبوكا (إنبي) 13 هدفًا

3/ مابولولو (الاتحاد السكندري) – مروان حمدي (سموحة) 12 هدفًا.

4/ مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف

5/ أشرف بن شرقي (الزمالك) – أحمد رفعت (فيوتشر) – عبدالكبير الوادي (سموحة)- شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) 9 أهداف.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي الجونة في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك إلى مباراة، اليوم، محتلًا المركز الأول منفردًا، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز و 10 نقاط عن الأهلي، مع الجونة المهدد بالهبوط.

وجمع الزمالك 66 نقطة حصدهم خلال 28 مواجهة.

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