بعد تعادل الأهلي مع فاركو.. كم نقطة يحتاج الزمالك للفوز بلقب الدوري المصري رسميا؟

اقتربت بطولة الدوري المصري من الوصول إلى خط النهاية مع ختام الجولة الـ28 بتعادل الأهلي مع ضيفه فاركو أمس الأربعاء دون أهداف على ملعب السلام بالقاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي تقام يوم الـ21 من أغسطس الجاري من الجولة الـ18 للدوري.

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ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة بعد ختام الجولة الـ28 للدوري.

ويتبقى للزمالك 6 مباريات في سباق الدوري المصري مقابل 7 لقاءات للأهلي بينما يبلغ الفارق حاليا 10 نقاط.

وفي حال فوز الأهلي على الإسماعيلي في اللقاء المؤجل يصل الفارق إلى 7 نقاط وهو ما يجعل الزمالك بحاجة لحصد الفوز في 4 مباريات من اللقاءات الست المتبقية لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وفي حال تعادل الأهلي مع الإسماعيلي يحتاج الزمالك أيضا للفوز في 4 مباريات على التوالي رغم أن الفارق يتقلص إلى 9 نقاط بين الأهلي والزمالك ولكن التفوق في المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأحمر.

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام فاركو ويُقرب الزمالك من الدرع https://t.co/fg6uThE1ze pic.twitter.com/ogZuvKhiZp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

ويحتاج الزمالك للفوز في اللقاءات الثلاث المقبلة لحسم الدوري في حال خسارة الأهلي أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل.

ويخوض الزمالك مباراة الجولة التاسعة والعشرين للدوري غدا الجمعة أمام الجونة على ملعب (خالد بشارة) بمحافظة البحر الأحمر، ثم يستضيف مصر المقاصة باستاد القاهرة يوم الـ9 من أغسطس الجاري في الجولة الـ30 للدوري.

ويخرج الزمالك لمواجهة فاركو يوم الـ19 من أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية بالجولة الـ31 للدوري، ثم يستضيف الاتحاد السكندري يوم الـ23 من الشهر ذاته باستاد القاهرة.

وفي حال فوز الزمالك باللقاءات الأربعة ضد الجونة والمقاصة وفاركو والاتحاد السكندري يحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

ويلعب الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الـ26 من أغسطس الجاري بالجولة قبل الأخيرة، ثم يلعب في الجولة الأخيرة ضد إيسترن كومباني يوم الـ29 من الشهر الجاري.

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ويتبقى للأهلي 7 مباريات تبدأ بلقاء الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد المقبل في الجولة الـ29 للدوري.

ويلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي يوم الـ10 من أغسطس الجاري بالجولة الـ30 للدوري، ثم يلتقي إيسترن كومباني يوم الـ17 من الشهر ذاته، بالجولة الـ31.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي، ثم يواجه إنبي في الجولة الـ32 يوم الـ23 من أغسطس الجاري، ثم يلعب طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة يوم الـ26 من الشهر ذاته، ثم يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة يوم الـ29 من أغسطس الجاري.