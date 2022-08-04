جلطة في الوريد العميق.. أحمد مرتضى منصور يكشف تطورات حالته الصحية

أعلن أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، أنه تعرض لجلطة في الوريد العميق.

وكتب أحمد مرتضى منصور عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لقد أصبت بجلطة في الوريد العميق بالرجل اليسرى بشكل متكرر، وسأقوم بعمل الفحوصات في مصر قبل اتخاذ قرار السفر، أشكر جميع من قام بالسؤال عني وأعتذر عن عدم الرد“.

لقد أصبت بجلطه في الوريد العميق بالرجل اليسرى بشكل متكرر وساقوم بعمل الفحوصات في مصر قبل اتخاذ قرار السفر …اشكر جميع من قام بالسؤال عني وأعتذر عن عدم الرد — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) August 3, 2022

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن أن نجله أحمد مرتضى قد يغادر مصر خلال ساعات للعلاج من جلطة تعرض لها أخيرا؛ ما سبب له مشاكل صحية.

وبحسب مرتضى فإن أحمد المشرف على ألعاب الصالات في النادي الأبيض، سيكون مسؤولا عقب شفائه عن مشروع ملف إستاد نادي الزمالك المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها أحمد مرتضى منصور من مشاكل صحية حيث تعرض لبضع جلطات سابقة دخل على إثرها المستشفى للعلاج.

ويتواجد أحمد مرتضى منصور في مصر حاليا حيث يتلقى العلاج، وتبقى مسألة سفره لاستكمال العلاج من عدمه وفقا لتقديرات الأطباء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 66 نقطة من 28 مباراة، مقابل 59 نقطة لبيراميدز الثاني من 28 مباراة، في حين حصد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة في المركز الثالث.