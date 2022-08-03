أحمد مرتضى منصور قد يغادر مصر للعلاج من جلطة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن نجله أحمد مرتضى منصور قد يغادر مصر خلال ساعات للعلاج من جلطة تعرض لها مؤخرا ما سبب له مشاكل صحية.

وحسب منصور، فإن أحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات في النادي الأبيض، سيكون مسؤولا عقب شفائه عن مشروع ملف إستاد نادي الزمالك المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في مؤتمر صحفي إن أحمد مرتضى المسؤول فعليا عن ملف ألعاب الصالات ورئيس قناة الزمالك سيكون مسؤولا أيضا عن ملف إستاد نادي الزمالك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها أحمد مرتضى منصور من مشاكل صحية حيث تعرض لعدة جلطات سابقة دخل على أثرها المستشفى للعلاج.

وغرد حساب ألعاب الصالات في نادي الزمالك: ”الجميع في نادي الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات في نادي الزمالك“.

ويتواجد أحمد مرتضى منصور في مصر حاليا حيث يتلقى العلاج، وتبقى مسألة سفره لاستكمال العلاج من عدمه وفقا لتقديرات الأطباء.

إلى ذلك، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم توقيع عقود إنشاء إستاد نادي الزمالك الجديد، وتم سداد آخر قسطين من مستحقات الأرض، مشيرا إلى أنه تم سداد آخر قسط قبل موعده بعام كامل.

وتابع رئيس القلعة البيضاء : “قمنا باستخراج جميع التراخيص الخاصة بفرع النادي في السادس من أكتوبر، سواء تراخيص الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحاليل التربة وغيرها من التراخيص اللازمة والتي وصل عددها إلى ١٦ رخصة”.

وقال مرتضى منصور:” ملعب نادي الزمالك سيسع ٤٥ ألف مشجع وجميع الإجراءات الخاصة بالرخص جاهزة”.

وتابع: “علينا الآن البداية بالبناء ولكن عندما عدنا للنادي لم تكن هناك أي أموال، ولكن النادي به حاليا ربع مليار جنيه بجانب أموال محمود عبد المنعم كهربا التي سيحصل عليها النادي، بخلاف أموال الرعاية والبث”.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلا: ”نادي الزمالك أكبر من الكل.. وعندما طبقنا الانضباط والالتزام كان التوفيق حليف الفريق، وأكدت من قبل أن أي لاعب لن يأتي للتجديد لن نجدد له وقد حدث، والبعض علق على التعاقد مع فيريرا لتدريب الفريق بأنه مدرب عجوز ولكنني تعاقدت مع مدير فني عالمي قادر على صناعة الفارق”.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل فرع النادي في السادس من أكتوبر.