مرتضى منصور يطلق اسم فيريرا على أكبر حديقة داخل نادي الزمالك

أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إطلاق اسم جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على إحدى الحدائق في نادي الزمالك تقديرا لمجهوداته مع الفريق.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأربعاء، في النادي: ”“قررنا إطلاق اسم البرتغالي فيريرا ووضع صورته على أكبر حديقة داخل نادي الزمالك تكريماً له، وتقديرًا لجهوده مع الفريق الفترة الماضية“.

وأشار: ”البعض قال إننا تعاقدنا مع مدرب عجوز ولكن أنا تعاقدت مع مدرب عالمي، سيتم إطلاق اسم فيريرا على أكبر حديقة في نادي الزمالك.. فهو مدرب كبير كان رافضا أن يعود للتدريب ولكنه احترم رغبتنا في عودته لقيادة الفريق“.

وتحدث أيضا رئيس النادي الأبيض عن مشروع إنشاء إستاد النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر، موضحا أن فرع القلعة البيضاء سيكون مدينة رياضية تضم إستادًا عالميًا وحدائق ومنطقة صالات ألعاب ومسجدا ومدينة ملاهي ”أكوا بارك“ وفندقًا على أعلى مستوى يضم 80 غرفة، ومركزا طبيا وقاعة مؤتمرات ومستشفى للأعضاء.

وقال مرتضى منصور إن مساحة فرع النادي في السادس من أكتوبر ستكون 129 فدانًا.

وتابع: ”حصلت على أرض سابقة في 6 أكتوبر ولكنها سحبت منا، وقمت بعدها بالحصول على أرض السادس من أكتوبر الحالية من أجل إنشاء النادي والإستاد“.

وأردف: ”طلبنا من رئاسة الوزراء الحصول على قطعة أرض في القاهرة الجديدة وللأسف لم نحصل على الأرض عكس ما حدث مع الأهلي الذي حصل على طلبه لإنشاء فرع جديد للنادي، وفي النهاية هذه وجهة نظر المسؤولين ونحن نحترمها“.

ميدو يشن هجوما على قناة الأهلي وإسلام الشاطر بسبب "التفويت وعلاء صادق" (فيديو) https://t.co/NxXvmybLST pic.twitter.com/9Ff6bwsg96 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

واقترب الزمالك من التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة 14 في تاريخه عقب سلسلة من الانتصارات المتتالية، وضعت الفريق في صدارة ترتيب المسابقة بفارق مريح عن ملاحقيه بيراميدز والأهلي.

ويسير المدرب البرتغالي فيريرا بخطوات ثابتة مميزة مع الزمالك، خلال الولاية الثانية له معنا، بعدما سبقت له قيادة الفريق للفوز بثنائية تاريخية الدوري والكأس في 2015، إذ عاد ليشارك في ثنائية الموسم الماضي عقب حصول الزمالك على لقب الدوري، حيث قاده للفوز بلقب الكأس على حساب الغريم التقليدي الأهلي الشهر الماضي.

ويقترب فيريرا من تحقيق إنجاز تاريخي هو (الثنائية الثالثة) مع الزمالك، إذ اقترب الفريق من الفوز باللقب بينما يشارك في مسابقة الكأس الجديدة كأبرز المرشحين للتتويج بلقبه.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، ويشهد الأبيض فترة تألق كبيرة في البطولة المحلية، وحصد لقب كأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف.