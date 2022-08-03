أحمد شوبير يكشف أبرز كواليس اجتماع مجلس إدارة الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن أبرز الكواليس التي دارت في الغرف المغلقة لاجتماع مجلس إدارة الأهلي المصري، الذي عقد، مساء الثلاثاء، في ظل حالة الغضب الجماهيري من تراجع مستوى الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، يوم الأربعاء: ”كلنا تابعنا خلال الفترة الماضية حالة الغضب وعدم الانسجام التي كانت موجودة في مجلس إدارة الأهلي خاصة على السوشيال ميديا، وكان محمد الدماطي، عضو المجلس، أزعج بعض أعضاء مجلس الأهلي بسبب بوستات كتبها إثر خسارة الفريق الفترة الماضية، وكان اجتماع أمس، للم الشمل وتنقية الأجواء، والاجتماع كان طويلا لأن كل الناس فتحت قلبها وقالوا ما عندهم وحصل نوع من أنواع الوئام، بعد فترة من الجفاء، وحسنا فعل الخطيب بهذا الاجتماع“.

وأضاف شوبير: ”أمس الدنيا ضبطت وتقترب من نسبة 100% الأمور هدأت تماما داخل المجلس، ومحمود الخطيب كان متفهما لوجهات نظر الأعضاء الشباب، وكلفوا أيضا شركة الكرة في بعض من المهام ومنحهم صلاحياتهم، وقرروا يوم 1 سبتمبر المقبل تتولى الشركة الأمور بشكل كامل، ولكن يظل الخطيب مشرفا عاما على الكرة وحسام غالي نائبا على المشرف العام على الكرة، وكُلفت الشركة ببحث عقود البث والرعاية“.

وتابع: ”قبل هذا الاجتماع كان هناك اجتماعان مهمان، اجتماع بين شركة الكرة والخطيب بحضور حسام غالي، واجتماع بين الخطيب وإدارة الكرة والمدير الفني ريكاردو سواريش للوقوف على الاحتياجات واللاعبين الراحلين، والصفقات عادت لأمير توفيق هو من يتفاوض ويعمل بناء على رؤية المدرب البرتغالي“.

واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب، بكامل هيئته بمقر النادي بالجزيرة، في حضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، ونائبه المهندس مصطفى مراد فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وعقب الاجتماع وافق المجلس على تفويض الخطيب، ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي، في التنسيق الكامل مع الشركة لكل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالنادي.

واستعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، ورسوم التراخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق.

🚨🚨 تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم 🦅 pic.twitter.com/Az8JX6lvZT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 2, 2022

وكذلك استعرض المجلس خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، الخاص بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة.

وناقش المجلس آليات العمل في شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها، متضمنة التوقعات الخاصة بالتدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

واستعرض المجلس العلامة التجارية (الشعار) للفريق الأول لكرة القدم، وقطاع الناشئين، وأكاديميات كرة القدم، وأكاديميات كرة القدم للسيدات، واعتمد المجلس هذه الشعارات.