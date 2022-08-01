سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدفا على بيراميدز، يوم الإثنين، في الجولة الـ28 ليبتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري للمحترفين.

واحتسب حكم مباراة الزمالك وبيراميدز ضربة جزاء سجل منها أحمد سيد زيزو هدفا في الدقيقة الثانية، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

ويتقدم أحمد سيد زيزو بهدفين عن كل من مروان حمدي لاعب سموحة وجوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

في حين سجل جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 11 هدفا في المركز الثالث ويتبعه زميله مصطفى شلبي الذي سجل 10 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري:

1. أحمد سيد زيزو، الزمالك، 14 هدفا.

2. مروان حمدي (سموحة)، وجوب مابولولو (الاتحاد السكندري)، 12 هدفا لكل منهما.

3. جون أوكويي إيبوكا، إنبي، 11 هدفا.

4. مصطفى شلبي، إنبي، 10 أهداف.

وفاز الزمالك 3/0 على بيراميدز ليخطو خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وبعد هدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثانية سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24، في حين سجل محمود عبدالرزاق شيكابالا الهدف الثالث بطريقة رائعة في الوقت بدل الضائع.

ويملك الزمالك 66 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 28 مباراة أيضا، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتتبقى 6 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز، مقابل 8 مباريات للأهلي.