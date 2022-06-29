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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي يلحق بأحمد سيد زيزو
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 22:14 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 22:25 GMT

ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي يلحق بأحمد سيد زيزو

نجح مروان حمدي لاعب سموحة –المعار من الزمالك- في معادلة رقم زميله أحمد السيد "زيزو" لاعب الزمالك في عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري موسم 2022. ونجا الأهلي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح مروان حمدي لاعب سموحة –المعار من الزمالك- في معادلة رقم زميله أحمد السيد ”زيزو“ لاعب الزمالك في عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري موسم 2022.

ونجا الأهلي من نتيجة ثقيلة وخسر 3-2 أمام مضيفه سموحة بفضل ثنائية من مروان حمدي الذي أهدر ثلاث فرص محققة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتساوى مروان حمدي مع أحمد سيد زيزو في صدارة هدافي الدوري بهدفين سجلهما مساء الأربعاء في شباك الأهلي، حيث سجل كل منهما 12 هدفًا حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

يتصدر أحمد سيد ”زيزو“ لاعب فريق الزمالك لجدول ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز 2022، برصيد 12 هدفًا بالتساوي مع مروان حمدي.

وفى المركز الثالث، جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، بـ 10 أهداف، بفارق هدف وحيد عن جون إيبوكا لاعب إنبي صاحب المركز الرابع بتسعة أهداف وعبدالكبير الوادي لاعب سموحة صاحب نفس الرصيد بعد هدفه في مرمى الأهلي.

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وفي الإسكندرية، لقن سموحة ضيفه الأهلي درسا قاسيا وتقدم بثلاثية نظيفة بحلول أول دقيقة من الشوط الثاني.

واستغل حسين فيصل تمريرة خاطئة من دفاع الأهلي ليمرر إلى حمدي الذي راوغ رامي ربيعة ومحمد هاني ليهز شباك محمد الشناوي بسهولة بعد تسع دقائق من البداية.

وبطريقة مماثلة للهدف الأول مرر ربيعة كرة خاطئة لتصل إلى فيصل الذي هيأها إلى عبد الكبير الوادي ليسدد في المرمى وقت خروج الشناوي لملاقاته في الدقيقة الأخيرة قبل الاستراحة.

وأشرك سامي قمصان مدرب الأهلي المؤقت الجناح حسين الشحات بدلا من ربيعة في بداية الشوط الثاني.

لكن آمال الأهلي في العودة تلقت ضربة قوية عندما خطف حمدي الكرة من الشاب أحمد نبيل وانطلق نحو المرمى وراوغ ياسر إبراهيم وهاني ليسدد في مرمى الشناوي.

وأحيا طاهر محمد طاهر آمال الأهلي عندما قلص الفارق بضربة رأس من تمريرة الشحات في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع أضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني للأهلي، لكنه لم يكن كافيا لفريق المدرب قمصان الذي ربما خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث وله 44 نقطة من 20 مباراة.

ورفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس متساويا مع فيوتشر رابع الترتيب.

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