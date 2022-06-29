ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي يلحق بأحمد سيد زيزو

نجح مروان حمدي لاعب سموحة –المعار من الزمالك- في معادلة رقم زميله أحمد السيد ”زيزو“ لاعب الزمالك في عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري موسم 2022.

ونجا الأهلي من نتيجة ثقيلة وخسر 3-2 أمام مضيفه سموحة بفضل ثنائية من مروان حمدي الذي أهدر ثلاث فرص محققة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتساوى مروان حمدي مع أحمد سيد زيزو في صدارة هدافي الدوري بهدفين سجلهما مساء الأربعاء في شباك الأهلي، حيث سجل كل منهما 12 هدفًا حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

يتصدر أحمد سيد ”زيزو“ لاعب فريق الزمالك لجدول ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز 2022، برصيد 12 هدفًا بالتساوي مع مروان حمدي.

وفى المركز الثالث، جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، بـ 10 أهداف، بفارق هدف وحيد عن جون إيبوكا لاعب إنبي صاحب المركز الرابع بتسعة أهداف وعبدالكبير الوادي لاعب سموحة صاحب نفس الرصيد بعد هدفه في مرمى الأهلي.

وفي الإسكندرية، لقن سموحة ضيفه الأهلي درسا قاسيا وتقدم بثلاثية نظيفة بحلول أول دقيقة من الشوط الثاني.

واستغل حسين فيصل تمريرة خاطئة من دفاع الأهلي ليمرر إلى حمدي الذي راوغ رامي ربيعة ومحمد هاني ليهز شباك محمد الشناوي بسهولة بعد تسع دقائق من البداية.

مروان حمدي مهاجم #سموحة يتلاعب بدفاع #الأهلي ويسجل هدف فريقه الأولى بالجولة 23 للدوري المصري رفع رصيده من الأهداف إلى "11" هدفا هذا الموسم خلف متصدر ترتيب الهدافين أحمد سيد زيزو "12"pic.twitter.com/IvpLUWVLx1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وبطريقة مماثلة للهدف الأول مرر ربيعة كرة خاطئة لتصل إلى فيصل الذي هيأها إلى عبد الكبير الوادي ليسدد في المرمى وقت خروج الشناوي لملاقاته في الدقيقة الأخيرة قبل الاستراحة.

بخطأ دفاعي ساذج من #الأهلي .. عبد الكبير الوادي يعزز تقدم #سموحة بالهدف الثاني #الاهلي_سموحةpic.twitter.com/c3xzfPmioc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأشرك سامي قمصان مدرب الأهلي المؤقت الجناح حسين الشحات بدلا من ربيعة في بداية الشوط الثاني.

لكن آمال الأهلي في العودة تلقت ضربة قوية عندما خطف حمدي الكرة من الشاب أحمد نبيل وانطلق نحو المرمى وراوغ ياسر إبراهيم وهاني ليسدد في مرمى الشناوي.

هدف مارادوني .. مروان حمدي للمرة الثانية يتلاعب بدفاع #الأهلي ويسجل هدف #سموحة الثالث في المارد الأحمر.. تصدر ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد "12" هدف بالتساوي مع أحمد سيد زيزو #الاهلي_سموحه pic.twitter.com/Rt9TwlZPGT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأحيا طاهر محمد طاهر آمال الأهلي عندما قلص الفارق بضربة رأس من تمريرة الشحات في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع أضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني للأهلي، لكنه لم يكن كافيا لفريق المدرب قمصان الذي ربما خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد.

طاهر محمد طاهر يُقلص الفارق لـ #الأهلي ويسجل الهدف الأول في مرمى #سموحة لتصبح النتيجة (3-1) للفريق السكندري #الاهلي_سموحه pic.twitter.com/b5GIrr8Q7T — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

حسام حسن يحاول إعادة #الأهلي في مواجهة #سموحة بتسجيله الهدف الثاني لتصبح النتيجة (3-2) للنادي السكندري #الاهلي_سموحة pic.twitter.com/cqj9VhIXk2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

ويحتل الأهلي المركز الثالث وله 44 نقطة من 20 مباراة.

ورفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس متساويا مع فيوتشر رابع الترتيب.