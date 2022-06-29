مصر.. كلاتينبرغ رئيسًا للجنة الحكام واعتماد معايير المشاركات الأفريقية وإقامة السوبر في أبوظبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيسًا للجنة تطوير الحكام.

ويتولى عصام عبد الفتاح في الوقت الحالي رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يتطرق البيان للكشف عن مصيره.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من القرارات عقب الاجتماع الذي عقده، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل مناقشة بعض الملفات.

ولم يكشف اتحاد الكرة عن الموعد الذي سيتولّى فيه مارك كلاتنبرغ مهامه، إلا أنه أكد أن مهمة الحكم الإنجليزي تطوير مستوى الحكام المصريين خلال الفترة المقبلة.

إقامة كأس السوبر في أبوظبي

كما استقر اتحاد الكرة المصري على موعد ومكان بطولة السوبر المصري لموسم 2021.

وكشف اتحاد الكرة أن موعد السوبر المصري سيكون، يوم 21 من شهر أكتوبر 2022، في أبو ظبي، حيث سيجمع بين بطل الدوري 2021 وهو الزمالك مع بطل الكأس الذي لم يتحدد بعد.

حيث إن الزمالك وصل إلى نهائي كأس مصر، وينتظر الفائز من الأهلي وبتروجيت لمواجهته، يوم 21 من شهر يوليو المقبل.

عقد الإتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام اجتماعًا بتاريخ 29 يونيو 2022 تم خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة، وتم الإستقرار على الاتى: 🇪🇬👇🏻 pic.twitter.com/tyVCLEpdPa — EFA.eg (@EFA) June 29, 2022

معايير المشاركة أفريقيا

تمت الموافقة على اعتبار نتائج الدور الأول لبطولة الدوري لهذا الموسم هي معيار اختيار الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية.

وسيتم الإعلان بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول، يوم 6/7/2022.

وفيما يلي قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم كاملة:

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا، اليوم، تمت خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، وتم الاستقرار على الآتي:

الموافقة على إقامة مباراة منتخب مصر ومالاوى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 في استاد الإسكندرية وبالسعة الكاملة للملعب بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

الموافقة على تعيين مارك كلاتنبرغ رئيسًا للجنة تطوير الحكام.

الموافقة على اعتبار نتائج الدور الأول لبطولة الدوري لهذا الموسم هي معيار اختيار الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية، وسيتم الإعلان بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول، يوم 6/7/2022.

الموافقة على إرسال خطاب للكاف لطلب تنظيم البطولات وفقًا لما جاء بخطاب وزارة الشباب والرياضة.

اعتماد موعد مباراة السوبر المصري لتكون 21/10/2022 في أبوظبي.

اعتماد مذكرة الشؤون القانونية بصحة قيد اللاعب محل الشكوى، وصعود نادي العبور للقسم الثاني باعتباره صاحب الترتيب الأول في المسابقة.

مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 5 آلاف مشجع في مباريات الكأس أسوة بمباريات الدوري العام.

إسناد الإشراف على ملف هيكلة الإدارة التنفيذية بالاتحاد إلى السيد اللواء محمد حلمي مشهور، وإعادة تنظيم الإدارة التنفيذية من حيث استحداث إدارة للترجمة، وموارد بشرية، وإدارة متابعة، وإدارة تفتيش داخلي، وإدارة سكرتارية، والعرض على مجلس الإدارة.

إسناد الإشراف على هيكلة الإدارة المالية للسيد الأستاذ خالد الدرندلي.

اعتماد المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية باحتساب نتيجة مباراة الأهلي والمصري مواليد 2001 لصالح النادي الأهلي، لكون إشراك المصري للاعب إبراهيم سعيد فهمي غير صحيح.

تكليف الكابتن حازم إمام، والكابتن محمد بركات، بمراجعة برامج المنتخبات الوطنية.

الموافقة على الاشتراك في دورة المغرب لكرة القدم الشاطئية.

الموافقة على صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس.