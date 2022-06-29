أمير مرتضى منصور يكشف مصير بن شرقي.. ويؤكد خضوع أبو جبل وطارق حامد للتحقيق (فيديو)

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك، عن مصير عدة لاعبين في الفريق، أبرزهم طارق حامد ومحمد أبو جبل.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء أمس: ”الروح جيدة وفيه نظام وشخصية الفرقة موجودة، وكل من شارك أمس لاعبين رجالة، إحنا بنشيل بعض حتى نقدر نلم أنفسنا“.

وعن أشرف بن شرقي، شدد: ”مباراة الأمس ليست الأخيرة له وحتى آخر وقت يؤدي بروح وهو لاعب إيجابي جدا، ولو مفيش رغبة في تواجده بمصر الفترة المقبلة فهو يعمل ما عليه، وهو حريص على إنهاء مشواره في الزمالك بشكل جيد ويليق بما قدمه خلال الـ3 سنوات الماضية، ويليق بالمعاملة التي يعامل بها من الجمهور والإدارة“.

أمير مرتضى منصور : هناك تحقيق مع طارق حامد وأبوجبل بخصوص الإصابات التي تأتي فجأة#ستاد_مصر pic.twitter.com/eI1BKomxu2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 28, 2022

وتابع: ”هناك تحقيق في الوقت الحالي مع أبو جبل وطارق حامد لمعرفة نوعية الإصابات التي تظهر بشكل مفاجئ وتستمر لأكثر من 50 يوما، وسنعلن نتائج هذا التحقيق، وتم تحديد مواعيد التحقيق، واللاعبان خضعا لكشف طبي وبناء على التقرير سيتم التحقيق معهما“.

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن بن شرقي أخبره أنه لا يريد الاستمرار في مصر ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي أو القطري.

انضم بن شرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

ويملك الزمالك 51 نقطة في صدارة جدول المصري من 23 مباراة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الثاني وسبع نقاط عن الأهلي الذي تتبقى له أربع مباريات.

ويبقى سيراميكا كليوباترا في المركز 13 ولديه 26 نقطة.