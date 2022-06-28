سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بشكل مفزع خلال مباراة المحلة ونقله إلى المستشفى (فيديو)

تعرض باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلى إصابة قوية في رأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفزع، خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة في اللقاء المقام على ملعب المحلة في إطار مواجهات الأسبوع الـ23 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسقط باهر المحمدي أرضًا بعد تعرضه لإصابة قوية بالرأس حيث اصطدمت الكرة برأسه بشكل عنيف.

باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي اصطدمت كرة برأسه ثم خرج وحل بدلا منه محمد نصر بعد خروجه بخمس دقائق (يبدو انه فقد الوعي أو الذاكرة بشكل مؤقت) كان يعتقد انه مازال في الملعب .. فركض من دكة البدلاء إلى أرض الملعب. فور دخوله إلى أرض الملعب سقط على الأرض ودخلت سيارة الأسعاف لنقله pic.twitter.com/gCe5FwLHPm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2022

وبعد الاصطدام غادر باهر المحمدي الملعب لتلقي العلاج، وبعد خروجه بخمس دقائق، يبدو أنه فقد الوعي أو الذاكرة بشكل مؤقت، حيث ظهر اللاعب وكأنه يظن أنه مازال في الملعب، حيث نزل من كرسي الإسعاف ودخل إلى أرض الملعب بشكل مفاجئ، ثم سقط على الأرض مغشيًا عليه.

ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب بشكل سريع، وتم نقل مدافع الإسماعيلي إلى أحد المستشفيات القريبة.

"فقد توازنه.. ومش في تركيزه" سقوط مفاجئ لـ باهر المحمدي واقتحام عربة الإسعاف لأرضية الملعب لإنقاذه تابعوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/dkeDrb8Ye7 pic.twitter.com/gcAI8g1r2J — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بدون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ولم تسعف هذه النتيجة الإسماعيلي ليلامس منطقة الهبوط بفارق الأهداف، إذ جمع 20 نقطة من 22 مباراة.

ويملك المحلة 26 نقطة بالمركز العاشر.