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رياضة

سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بشكل مفزع خلال مباراة المحلة ونقله إلى المستشفى (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 19:03 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 19:50 GMT

سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بشكل مفزع خلال مباراة المحلة ونقله إلى المستشفى (فيديو)

تعرض باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلى إصابة قوية في رأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفزع، خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة في اللقاء المقام على ملعب المحلة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلى إصابة قوية في رأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفزع، خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة في اللقاء المقام على ملعب المحلة في إطار مواجهات الأسبوع الـ23 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسقط باهر المحمدي أرضًا بعد تعرضه لإصابة قوية بالرأس حيث اصطدمت الكرة برأسه بشكل عنيف.

وبعد الاصطدام غادر باهر المحمدي الملعب لتلقي العلاج، وبعد خروجه بخمس دقائق، يبدو أنه فقد الوعي أو الذاكرة بشكل مؤقت، حيث ظهر اللاعب وكأنه يظن أنه مازال في الملعب، حيث نزل من كرسي الإسعاف ودخل إلى أرض الملعب بشكل مفاجئ، ثم سقط على الأرض مغشيًا عليه.

ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب بشكل سريع، وتم نقل مدافع الإسماعيلي إلى أحد المستشفيات القريبة.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بدون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ولم تسعف هذه النتيجة الإسماعيلي ليلامس منطقة الهبوط بفارق الأهداف، إذ جمع 20 نقطة من 22 مباراة.

ويملك المحلة 26 نقطة بالمركز العاشر.

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