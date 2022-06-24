وداع للجماهير أم تلميح للتجديد؟.. رسالة أشرف بن شرقي تثير جدلًا في الزمالك

فتح اللاعب المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك المصري الباب أمام التكهنات مجددًا حول مستقبله مع الفريق الأبيض بعدما نشر رسالة مثيرة للجدل عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي.

ونشر أشرف بن شرقي صورة له في مران الزمالك، معلقًا:“ لكم مكانة خاصة في قلبي.. والله شاهد على ما أقول“ مشيرًا لعلامة القوس رمز نادي الزمالك.

وفسّر المتابعون رسالة أشرف بن شرقي بأنها وداع للجماهير الزملكاوية بعد ارتباط دام 3 أعوام كاملة منذ انضمامه للفريق، في صيف 2019، قادمًا من الهلال السعودي.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب المغربي التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه وسط أنباء حول تلقيه عروضًا من ناديي الأهلي، وبيراميدز، بالدوري المصري للفوز بخدماته.

وحقق أشرف بن شرقي نجاحات مميزة مع الزمالك بفوزه بلقب الدوري المصري بالموسم الماضي، بجانب كأس مصر والسوبر المصري، ولقب السوبر الأفريقي.

ولم يتوصل الزمالك بعد لاتفاق لتجديد عقد أشرف بن شرقي، بينما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عدم تجديد عقد اللاعب عقب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتراجع الزمالك عن موقفه، وفتح باب التفاوض مجددًا مع اللاعب مع تصريحات جديدة من مرتضى منصور عقب لقاء الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري حول اقتراب اللاعب من التجديد.

وأثارت رسالة بن شرقي أيضًا جدلًا حول إمكانية بقاء اللاعب وتجديد عقده مع الفريق وكون هذه التدوينة لتأكيد حبه للزمالك.