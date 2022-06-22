مشادة بين سامي قمصان وكريم فؤاد مع نهاية مباراة الأهلي وغزل المحلة (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي المصري، وكريم فؤاد الظهير الأيمن لفريقه مع نهاية مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

والتقطت كاميرا المباراة انفعال سامي قمصان على كريم فؤاد في الثواني الأخيرة من المباراة، بسبب تباطؤ اللاعب في إخراج الكرة أمام حميد ماو لاعب المحلة، حيث كادت أن تتسبب في خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وانفعل قمصان بسبب هذه اللقطة ضد كريم فؤاد، الذي رد بدوره هو الآخر وانفعل على مدربه.

وعقب نهاية المباراة، قام سامي قمصان باحتضان اللاعب ودار نقاش بسيط بينهما.

https://twitter.com/KoraPlusEG/status/1539728514886385667

وأفلت الأهلي من فخ التعادل مع غزل المحلة بفضل هدف المهاجم شريف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسجل محمد شريف هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الأهلي 2-1 على غزل المحلة ويواصل الاقتراب من القمة.

منح محمد مجدي (قفشة) التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد تعرض شريف لعرقلة.

وأخفق الأهلي في مضاعفة التقدم بعد أن منع إطار المرمى فرصا لبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة.

واستغل المحلة هجمة مرتدة وكرة مقطوعة من عمرو السولية أنهاها حميد ماو بتسديدة رائعة في شباك محمد الشناوي بالدقيقة 58.

وانتزع شريف الفوز المتأخر حين حول تمريرة الصاعد زياد طارق إلى الشباك بمهارة رائعة.

ويظل الأهلي في المركز الثالث ولديه 44 نقطة لكن تتبقى له ثلاث مباريات.

ويحتل المحلة، الذي طرد لاعبه أحمد الشيخ قبل صفارة النهاية، المركز 11 بالمسابقة.