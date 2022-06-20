مرتضى منصور: طارق حامد "الهارب" سيعاقب عقابا شديدا (فيديو)

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طارق حامد، لاعب الفريق، بشدة مؤكدا أنه سيتعرض لعقوبات مغلظة بسبب غيابه عن الفريق وسفره بداعي العلاج طوال الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة القمة التي جمعت ناديه مع الأهلي، مساء الأحد، وانتهت بالتعادل (2-2) ”هناك دربكة في الأهلي وهو ليس الأهلي الذي ظهر في السنوات الماضية، وبيعمل اللي كان بيعمله الزمالك سابقا من إصدار بيانات كل شوية وشكاوى وتغيير مدربين في منتصف الموسم“.

وعن طارق حامد، والغائب منذ فترة طويلة، شدد مرتضى منصور: ”(الهارب) طارق حامد لعب 8 مباريات ثم جاء إلي وقال أنا موقوف لحصولي على إنذار ثالث، امنحني إذنا لأسبوع لكي أسافر دبي للاطمئنان على إصابة في قدمي، ولكنه غاب 50 يوما ولم يحضر حتى الآن، نحن ناد محترم واللاعب سيعاقب عقابا شديدا، لأنه خرج من دبي لإسبانيا ثم ألمانيا (ده رجل بايع)، والزمالك خاض مباراة القمة دون 9 لاعبين أساسيين، والأهلي يلعب بكامل تشكيله في ملعبه إذن هو الفائز بهذا التعادل، كما أن الزمالك له ضربة جزاء لم تُحتسب“.

أمير مرتضى منصور

من جانبه، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن موقف طارق حامد.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد ”على المستوى الشخصي أحب طارق حامد وأحترمه، اللاعب تعرض للإصابة في شهر يناير الماضي، وكان التشخيص ينص على أن يتأهل لمدة 4 أو 5 أسابيع، لكن اللاعب قرر أن يتأهل بمعرفته هو دون العودة للجهاز الطبي“.

وأبرز: ”نحن كناد لا نسمح بذلك، ولكن طالما هو لاعب كبير وتاريخه جيد، سمحنا له أن يتعالج بالطريقة المناسبة له، لكن الإصابة استغرقت وقتا طويلا وتأخر وعاد أول تدريب يوم الـ5 من مارس الماضي، وهذه إصابة لا تحتاج عملية ولا تحتاج كل هذا الوقت، وفقًا لتشخيص محمد أسامة طبيب الفريق“.

وأشار: ”عندما عاد للتدريبات كان يتدرب بشكل جيد وأكثر لاعب يركض في التدريبات، لكن طارق حامد كان يرى أنه ليس جاهزًا، والجهاز الطبي أكد جاهزيته، وبعد ذلك طلب أن يتدرب ولا يشارك في المباريات“.

وأكد: ”بعدها شارك أمام بترو أتلتيكو الأنغولي و3 مباريات على التوالي، وفي مباراة إنبي تعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وبعد المباراة اللاعب طلب من فيريرا، المدير الفني، إجازة لمدة أسبوع ويُسافر للتأهل في المنصورة، وفيريرا انزعج من الطلب ولم يستكمل حديثه معه، لأن المدرب شعر أن الأمر غير منطقي أن يتأهل اللاعب في المنصورة“.

وأوضح: ”اللاعب قال إنه سيتأهل مع معد بدني كان يؤهل محمد صلاح، نجم ليفربول، وبناءً عليه تم منحه إجازة لمدة أسبوع، وأعطيناه جواز السفر، ولكن اللاعب نشر أوراقا على حسابه تفيد بالموافقة على إجازته، وهذا الأمر سنفتح فيه تحقيقًا“.

وأكمل: ”الجهاز الطبي كان يتواصل مع حامد ولكن الأخير لم يرسل أي تشخيص لحالته، هو لاعب كبير ولكن الزمالك لا يقف على أحد، لا أرى أي مبرر لكل هذا، النادي ساندك ومنحك ما تريد، إصابتك تفاقمت بسبب قرارك بالعلاج وفقًا لرغبتك أو لعدم ثقتك في الجهاز الطبي بالفريق، حتى أن الطبيب محمد أسامة والمساعدين انزعجوا من هذا الأمر، لكن إجمالًا واضح أن في أمور أخرى في ذهن طارق حامد“.

واختتم أمير: ”هناك حالة استياء من طارق حامد وسنفتح تحقيقًا، والأمر سيعرض على الشؤون القانونية، واللاعب لو قدم ما يبرر حسن نيته سيتحول الأمر للمدير الفني“.