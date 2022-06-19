حسن شحاتة منتقدًا محمد صلاح: لم يقدم شيء لمنتخب مصر

وجه حسن شحاتة المدير الفني التاريخي الأسبق لمنتخب مصر الأول، هجومًا ضد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه لم يقدم شيئًا لمنتخب بلاده خلال السنوات الماضية.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد: ”محمد صلاح نجم نجوم العالم بما يقدمه مع ليفربول، لكنه لم يقدم شيئًا لمنتخب مصر“.

وأضاف: ”من المفترض أن يقدم ما هو أفضل من ذلك بكثير وأن يقدم ما يتناسب مع اسمه“.

وتابع: ”محمد صلاح في عدد كبير من المباريات لم يكن في الصورة، ولم يكن له تواجد مع منتخب مصر“.

وواصل: ”كل المنتخبات التي يلعب أمامها منتخب مصر في أفريقيا، بمجرد أن يتسلم محمد صلاح الكرة، يضغط عليه 3 لاعبين، وهنا يفترض على المدرب تفريغ مساحات لصلاح“.

وأتم تصريحاته عن صح قائلا: “ أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب خصوصًا إن المنتظر منك الكثير“.

يذكر أن شحاتة انتقد اتحاد الكرة المصري في تصريحاته بسبب عدم الاستعانة به في عملية اختيار المدرب الجديد لمنتخب مصر.

وقال شحاتة: ”أنا مش محطوط في الصورة خالص خلال الفترة الأخيرة ومش عارف إيه السبب.. أنا أخدت 3 بطولات أمم أفريقيا متتالية، ورحيلي بعدها حاجة غريبة، ثم بعدها يقال حسن شحاتة راحت أيامه دي حاجة غريبة لكن أنا مش زعلان“.

وأضاف: ”مبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر طالما لم يحصل على بطولة حتى ولو محلية على الأقل“.

وشدد على أن الوضع الحالي يحتاج لمدرب أجنبي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه سواء دعم إعلامي أو راتب كبير أو مميزات أخرى.