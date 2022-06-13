رسميًا.. النادي الأهلي المصري يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي

أعلن النادي الأهلي المصري فسخ العقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وغاب بيتسو موسيماني عن تدريبات الأهلي المصري صباح اليوم، كما غاب عن مباراة الفريق أمام المصري بالسلوم في كأس مصر أمس الأحد.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المدرب العام سامي قمصان بتولي مهام المدرب لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة بيستو موسيماني.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المدرب الجنوب أفريقي هو من طلب الرحيل بعد جلسة جمعته برئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالأهلي.

وتوترت علاقة النادي الأهلي بالمدرب بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد وتصريحاته الإعلامية الأخيرة التي انتقد فيها الإدارة واللاعبين.

ورغم واقع أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية وبعدة ألقاب محلية، فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع مع شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط ”لمناقشة موقف بيتسو موسيماني وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق“.

وأضاف بطل أفريقيا السابق ”لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.

”وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيماني وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين“.

وكان موسيماني قد تعرض لانتقادات بعدما فشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية في الدوري المحلي، وقبل أن يفوز بشق الأنفس 2-1 على إنبي بهدفين في الوقت بدل الضائع في 21 مايو أيار.

لكن بعد خسارة النهائي الأفريقي، الذي أقيم من مباراة واحدة في ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام نحو موسيماني الذي أطلق تصريحات مثيرة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة.

وخاض الأهلي مباراة في دور 32 لكأس مصر أمس الأحد، دون حضور موسيماني، وفاز 1-صفر بصعوبة على المصري بالسلوم، كما غاب مدرب ماميلودي صن داونز السابق عن المران اليوم الاثنين.

وكان موسيماني (57 عاما) قد تولى قيادة الأهلي في أكتوبر تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

ورغم إعلان الأهلي في مارس آذار الماضي تمديد عقد موسيماني لعامين إضافيين، فإن المدرب الجنوب أفريقي رحل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.