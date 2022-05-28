رسميا.. أحمد مرعي مديرا فنيا لفريق الزمالك لكرة السلة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين أحمد مرعي، مديرا فنيا لفريق كرة السلة رجال بالنادي، ليقود الفريق في الموسم الجديد، خلفا للأمريكي ويل فويجت.

ونشرت الصحيفة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع ”تويتر“ صورة أحمد مرعي المدرب السابق للاتحاد السكندري بعد التعاقد معه.

وقالت الصفحة الرسمية: ”أحد أساطير التدريب في كرة السلة سيمر من هنا.. رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن أحمد مرعي“.

أحد أساطير التدريب في كرة السلة سيمر من هنا! 💪 رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن أحمد مرعي. 👋🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/9yTVa1DnTv — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) May 28, 2022

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد وجه مؤخرا الشكر لأحمد مرعي، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، على الفترة الماضية بالرغم من الفوز بالعديد من الإنجازات والبطولات.

وكان فريق الزمالك لكرة السلة قد نال مؤخرا المركز الثالث لبطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية ”BAL“ التي أقيمت في رواندا تحت رعاية ”NBA“، بعد الفوز الكبير على فاب الكاميروني بنتيجة 97-74.

وقرر مسؤولو القلعة البيضاء رحيل المدرب الأجنبي لفريق السلة بالنادي ويل فويجت بعد الفشل في الحفاظ على لقب بطولة أفريقيا BAL.

ويمتلك أحمد مرعي سيرة ذاتية قوية في عالم كرة السلة، حيث قاد العديد من الفرق المصرية وكذلك العربية، أبرزها في قطر والإمارات.

كما حقق مرعي بطولات عديدة مع عدة أندية، أبرزها، الجزيرة 5 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط، وسبورتنغ 3 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط، و5 بطولات لكأس مصر على التوالي، ومع الاتحاد السكندري، قاده لحصد لقب الدوري بعد غياب 10 سنوات، كما حقق بطولة دوري المرتبط والسوبر والكأس والبطولة العربية.